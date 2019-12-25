В Ленобласти женщина заподозрила сожителя в половом сношении с 15-летней дочерью

Инцидент произошел в октябре 2020 года.

В Сланцах мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней дочери сожительницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 февраля обратилась 47-летняя женщина, проживающая в Сланцах. Она рассказала, что в октябре 2020 года ее 48-летний сожитель совершил половое сношение и насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Мужчина в период с 2003 по 2019 год был неоднократно судим за кражу.

Ранее в Ленобласти сожитель матери совратил ее 13-летнюю дочь.

Фото: Piter.tv