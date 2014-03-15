В Ленобласти сожитель матери совратил ее 13-летнюю дочь

Женщина сама заявила на него в полицию.

Женщина подозревает своего сожителя в насильственных действиях сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 февраля обратилась 33-летняя жительница Ломоносовского района Ленобласти. Она рассказала, что в неустановленный период времени, но не позднее 22 февраля по месту жительства, её 37-летний сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.

Подозреваемый был задержан "по горячим следам" по месту жительства. Накануне было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

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