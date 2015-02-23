В Мурино мужчина под угрозой насилия совратил двух школьниц

Девочки обратились за помощью в случайную квартиру.

В Мурино мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 10 февраля в 20:42 обратилась женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру постучали две девочки 14 и 15 лет. Они рассказали, что в отношении них в дневное время в Мурино в квартире дома 8 корпус 1 по Скандинавскому проспекту неизвестный мужчина по имени "Алексей" под угрозой применения насилия совершил насильственные действия сексуального характера.

По указанному адресу был задержан 31-летний мужчина, работающий электромонтажником. Возбуждено уголовное дело.

"Прыщавый" мужчина совратил 8-летнюю девочку у дома на Бульваре Новаторов.

Фото: Piter.tv