Россиянам дали совет для сброса настроек смартфона

Перед сбросом нужно сохранить все данные.

Прежде чем сбросить настройки смартфона до заводских, нужно сделать резервную копию данных на компьютере или в облаке. Также стоит сохранить все важные пароли, контакты и файлы. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

При этом эксперт предупредил, если пользователь получал права root и удаляли предустановленные приложения или файлы с правами суперпользователя, то, скорее всего, после сброса такие приложения не восстановятся из бэкапа.

В зависимости от смартфона, система предложит удалить только часть данных или очистить все полностью. Обычно, настройки сбрасывают при передаче телефона другому владельцу. Если самостоятельно сбросить настройки не вышло, лучше обратиться в сервисный центр.

Ранее эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны.

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