Сотрудники МФЦ Петербурга собрали более 5 тонн гуманитарной помощи

Это вторая партия от сотрудников МФЦ.

Вторая партия гуманитарной помощи от сотрудников петербургских МФЦ для граждан ДНР и ЛНР была передана в "Центр международных гуманитарных связей". Об этом сообщила пресс-служба МФЦ.

Суммарно сотрудники МФЦ Петербурга собрали более 5 тонн предметов первой необходимости: продуктов питания, одежды, средств личной гигиены.

Мы считаем своим долгом помочь гражданам ДНР и ЛНР, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Максим Александров, директор СПб ГКУ "МФЦ"

Ранее неравнодушные ленинградцы собрали еще 15 тонн гуманитарной помощи.

Фото: МФЦ