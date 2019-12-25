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Сотрудники МФЦ Петербурга собрали более 5 тонн гуманитарной помощи
Сегодня, 12:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники МФЦ Петербурга собрали более 5 тонн гуманитарной помощи

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Это вторая партия от сотрудников МФЦ.

Вторая партия гуманитарной помощи от сотрудников петербургских МФЦ для граждан ДНР и ЛНР была передана в "Центр международных гуманитарных связей". Об этом сообщила пресс-служба МФЦ.

Суммарно сотрудники МФЦ Петербурга собрали более 5 тонн предметов первой необходимости: продуктов питания, одежды, средств личной гигиены.

Мы считаем своим долгом помочь гражданам ДНР и ЛНР, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Максим Александров, директор СПб ГКУ "МФЦ"

Ранее неравнодушные ленинградцы собрали еще 15 тонн гуманитарной помощи.

Фото: МФЦ

Теги: гуманитарная помощь, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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