Неравнодушные ленинградцы собрали еще 15 тонн гуманитарной помощи

В общей сложности от 47 региона было отправлено 55 тонн гуманитарной помощи.

Четвёртый грузовик с предметами первой необходимости для жителей Донбасса и беженцев с Украины отправился в Ростовскую область. В этот раз было отправлено 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк отметила, что ленинградцы не только стараются поделиться душевным теплом с беженцами, , но и стремятся помочь всем, кто сейчас в этом нуждается.

Ленобласть направила уже более 55 тонн гуманитарного груза. Первый грузовик отправился в Ростовскую область 25 февраля.

Ранее стало известно, что в марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза.

Фото и видео: пресс-служба правительства Ленобласти