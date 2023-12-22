Инспекторы 2 июня встретили счастливых родителей в роддоме с подарками.

В Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили роженицу в больницу. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

На автодороге "Гатчина – Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области инспекторы 29 мая инспекторы обратили внимание на машину ВАЗ-2109, водитель которой был крайне взволнован. Остановив машину, сотрудники поинтересовались у водителя его самочувствием. Взволнованный мужчина сообщил полицейским, что у его жены начались стремительные роды, и он опасается, что не сможет довезти её до больницы. Мужчина был сильно растерян и с трудом мог совладать с эмоциями, к тому же на пути к больнице был железнодорожный переезд, который мог быть закрыт.

Инспекторы приняли решение пересадить роженицу в служебный автомобиль и отвезти в медучреждение. Полицейские сообщили о сложившейся ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра. Дорога до перинатального центра заняла 25 минут.

Передав роженицу медикам, полицейские вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских, которые помогли их второму сыну появиться на свет. Инспекторы 2 июня встретили счастливых родителей в роддоме с подарками, среди которых была люлька-автокресло для новорождённого.

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Фото: МВД