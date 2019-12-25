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На Котина сотрудник магазина ударил ногой девочку, которая села на пол
Сегодня, 9:54
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На Котина сотрудник магазина ударил ногой девочку, которая села на пол

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Несовершеннолетней стало плохо.

Сотрудник продовольственного магазина на улице Котина ударил ногой 16-летнюю девочку, которая села на пол, так как ей стало плохо. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов девочки, около шести вечера 23 декабря она была в магазине, где ей стало плохо. Она села на пол, а сотрудник магазина ударил её ногой.

У девочки наблюдается пограничное расстройство личности, мама подростка отказалась от её госпитализации. Проводится проверка.

Судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы.

Фото: pexels

Теги: котина, магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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