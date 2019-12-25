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Судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы
Сегодня, 9:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы

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Также он угрожал девушке оружием и не выпускал её из квартиры.

В Петербурге судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что ей пришло сообщение от её подруги. В сообщении говорилось о том, сожитель угрожает ей пистолетом, избил её и не выпускает из квартиры.

В квартиру были направлены полицейские, где были обнаружены 25-летняя девушка и 36-летний мужчина, который предъявил удостоверение судьи Военной судебной коллегии ЗВО. Изъят пистолет, номера затерты, нож, шесть патронов. Проводится проверка.

Ночью 24 декабря петербуржец пожаловался в полицию на парочку, занимающуюся сексом в подъезде.

Фото: Piter.tv

Теги: зво, судья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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