Также он угрожал девушке оружием и не выпускал её из квартиры.

В Петербурге судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что ей пришло сообщение от её подруги. В сообщении говорилось о том, сожитель угрожает ей пистолетом, избил её и не выпускает из квартиры.

В квартиру были направлены полицейские, где были обнаружены 25-летняя девушка и 36-летний мужчина, который предъявил удостоверение судьи Военной судебной коллегии ЗВО. Изъят пистолет, номера затерты, нож, шесть патронов. Проводится проверка.

Ночью 24 декабря петербуржец пожаловался в полицию на парочку, занимающуюся сексом в подъезде.

Фото: Piter.tv