В Петербурге судья Военной судебной коллегии ЗВО подозревается в избиении сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что ей пришло сообщение от её подруги. В сообщении говорилось о том, сожитель угрожает ей пистолетом, избил её и не выпускает из квартиры.
В квартиру были направлены полицейские, где были обнаружены 25-летняя девушка и 36-летний мужчина, который предъявил удостоверение судьи Военной судебной коллегии ЗВО. Изъят пистолет, номера затерты, нож, шесть патронов. Проводится проверка.
Ночью 24 декабря петербуржец пожаловался в полицию на парочку, занимающуюся сексом в подъезде.
Фото: Piter.tv
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