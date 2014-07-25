Помощница геодезиста обвинила коллегу в изнасиловании

В полицию обратилась помощница геодезиста, которая рассказала, что ее изнасиловал коллега. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 13 октября обратилась 23-летняя помощница геодезиста. Она сообщила, что утром в этот день в вагончике строительной площадки с ней совершил половой акт против ее воли 29-летний коллега.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая после осмотра врача в удовлетворительном состоянии отпущена домой.
Ранее стало известно, что житель Янино подозревается в сексуальном насилии над 12-летней дочерью.
Фото: Piter.tv
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