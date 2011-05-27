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Петербург и Куба будут сотрудничать в области молодежной политики
Сегодня, 19:51
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Петербург и Куба будут сотрудничать в области молодежной политики

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Отмечается, что медицина Кубы развивается на высшем уровне.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) прошла встреча губернатора Петербурга с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. Об этом 7 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

В последнее время наметился существенный рост товарооборота между Петербургом и Кубой. В прошлом году он увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Но потенциал для расширения торговли далеко не исчерпан.

Губернатор Петербурга

Отмечается, что медицина Кубы развивается на высшем уровне. В этой сфере, фармацевтике и биотехнологиях у сторон "есть широкие возможности по организации медицинского туризма и обмена опытом специалистов". 

В 2023 году губернатор Петербурга предложил активнее развивать и дополнять это направление: организовывать онлайн конференции между вузами и колледжами, налаживать партнерские отношения школ.

Ранее на Piter.TV: Сбер и СПбПУ подписали соглашении о развитии образовательных программ в сфере IT и искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: пмэф-2024, россия и куба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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