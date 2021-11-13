Стало известно о состоянии пилота гидроплана, упавшего в озеро Вуокса

Пилот был доставлен в Приозерскую межрайонную больницу.

Утром 13 июля на озере Вуокса разбился гидроплан. Подробности ЧП "Невские Новости" узнали у источника в экстренных службах.

В МЧС обратился мужчина, который видел, как гидроплан кружил над Приозерском. Через некоторое время уже со стороны озера Вуокса послышался удар. Пилот был доставлен в Приозерскую межрайонную больницу.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении травматологии. У него – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура