Стал известен состав "Зенита" в сегодняшней игре с "Уфой"

Встреча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги начнется в 14:00 по петербургскому времени. На матч придут 10 тысяч болельщиков.

Сегодня, 8 мая, в 14 часов дня начнется игра "Зенит-Уфа". На стадион "Нефтяник" петербургский футбольный клуб выйдет в составе Александра Кержакова, Дугласа Сантоса, Дмитрия Чистякова, Вячеслава Караваева, Данилы Кругового, Алексея Сутормина, Магомеда Оздоева, Вильмара Барриоса, Александра Ерохина, Малкома и Сердара Азмуна.

Хозяева поля покажутся в фиолетовой форме, представители "Зенита" - в белой. Вратарь петербуржцев появится — в желтом, уфимцев — в синем.

На матч купили билеты 10 тысяч зрителей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что определился рефери на матч между "Зенитом" и "Уфой".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"