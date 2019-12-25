Игра пройдет на стадионе "Нефтяник" 8 мая.

Определился рефери на матч между "Зенитом" и "Уфой" – игру обслужит бригада Владимира Москалева, рассказала пресс-служба петербургского клуба 5 мая. Игра пройдет на стадионе "Нефтяник" в эту субботу, начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Судью из Воронежа назначили на матч с участием "Зенитом" в 20-й раз в карьере. В предыдущих играх петербуржцы одержали деcять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения – последняя встреча состоялась в апреле, когда "Зенит" на выезде обыграл "Сочи".

Ранее "Зенит" объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"