Сорвавшаяся со скалы в Турции девушка оказалась петербурженкой

Турецкие СМИ обвиняют во всём селфи, однако пострадавшая утверждает, что это случайность.

Российская туристка, которая упала со скалы в турецком курортном городе Анталья, оказалась жительницей Петербурга. Пострадавшая — 28-летняя Наиля Вохидова — заявила, что с ней всё в порядке и она планирует продолжить свой отдых.

Отметим, что турецкие СМИ заявили, что петербурженка упала во время съёмки селфи. Однако, как рассказала "Фонтанке" пострадавшая, она полезла на гору без телефона и ни о какой съёмке речи не шло.

Девушку после падения отвезли в больницу, наложили гипс и отпустили. В ближайшее время предстоит ещё один визит к врачу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге оголодавшие грабители вынесли из магазина стейк, бекон и свиной окорок.

Фото: pxhere