Появились подробности смерти туристки из Петербурга на Бали

Тело россиянки, погибшей на Бали, в ближайшее время вернется в Россию.

Информация о гибели российской туристки из Петербурга на Бали получила официальное подтверждение. В частности, факт смерти молодой петербурженки подтвердили ее друзья и знакомые. РИА Новости сообщает некоторые подробности трагедии. Так, по данным агентства, погибшей было 22 года. ЧП случилось еще 22 февраля, однако известно о гибели россиянки стало недавно.

В ближайшее время тело петербурженки отправят в Россию. Во всяком случае, близкие собрали необходимые для этой процедуры деньги. Сначала они надеялись, что транспортировку оплатит страховая компания. Но организация отказалась делать это, обвинив в трагедии саму петербурженку. Дело в том, что она погибла во время поездки на мотоцикле, не имея прав на управление транспортным средством.

По сведениям, полученным из соцсетей, трагедия произошла на острове Нуса Пенида. Девушка ехала на байке по узкой скале, не справилась с управлением и разбилась после падения с высоты в 200 метров. Ее тело в воде нашли через некоторое время после ЧП, а сам мотоцикл застрял в камнях и остался висеть на скале.

Как выглядит Нуса Пенида, где погибла туристка из Петербурга

Остров Нуса-Пенида популярен у туристов. Это красивое место, известное пляжами с белым песком, скалами причудливой формы и близостью океана. Помимо дайвинга и серфинга особой популярностью у туристов пользуются мото-прогулки по острову. Среди них - и опасные поездки по верхушкам горных хребтов, ширина которых иногда не превышает 1 метра. Зачастую туристы и их инструкторы не соблюдают технику безопасности во время таких поездок.

Фото: Google Maps; Instagram - evgeniya_ko, elena.lenycik, arseniy_prusakov