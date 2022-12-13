В Петербурге за шесть лет рождаемость снизилась на 15%

Число родов в Петербурге за последний год уменьшилось примерно на 5%.

Число родов в Петербурге за последний год уменьшилось примерно на 5%, при этом за шесть лет рождаемость в городе снизилась более чем на 15%. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог городского Комздрава Виталий Беженарь.

Специалист отметил, что такая динамика обусловлена отложенным материнством, смещением календаря рождаемости на более старший возраст. За 2022 год количество женщин репродуктивного возраста сократилось в Петербурге на 2%, всплеска рождаемости специалисты не ожидают в ближайшие годы.

Начальник отдела по организации медпомощи матерям и детям Комздрава Яна Панютина также сообщила, что за 2022 год в Петербурге родились около 52 тысяч детей, из них почти 2,5 тысячи с помощью ЭКО.

Ранее стало известно, в каком возрасте чаще всего рожают петербурженки.

Фото: Piter.tv