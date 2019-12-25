Петербуржцы готовы перерабатывать: 41% согласятся на дополнительные часы ради достойной оплаты

Молодые респонденты чаще готовы вкладываться ради карьерного роста.

По данным опроса SuperJob, 46% жителей Санкт-Петербурга не готовы работать больше 40 часов в неделю, даже за хорошие деньги. Эта группа, в основном, включает женщин (58%) и тех, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей.

В то же время 41% петербуржцев готовы к переработкам при условии достойного вознаграждения. Ещё 19% согласятся на неделю длиной 40-50 часов, 13% готовы трудиться до 60 часов, а 6% допускают занятость свыше 80 часов. Чаще всего сверхурочная работа привлекает мужчин, людей с доходом более 100 тысяч рублей и горожан в возрасте 35-45 лет.

Молодые респонденты чаще готовы вкладываться ради карьерного роста, тогда как более старшие стремятся к балансу между работой и личной жизнью. Эксперты отмечают, что такие показатели отражают усиленную конкуренцию на рынке труда и стремление работодателей привлекать сотрудников, предлагая выгодные условия.

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