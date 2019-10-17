Собянин заявил о масштабности второй волны реновации в Москве

Программа реновации в Москве существует с 2017 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, сейчас специалисты ведут работу, чтобы "мощно войти в первую волну", а затем переходить на вторую. Собянин отметил, что когда первая партия жителей переселится в новые дома по программе реновации, то рабочие сразу приступят к сносу старых домов, на месте которых будут строить жилища второй волны программы.

Там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение из старого жилья более миллиона горожан. По данным мэрии Москвы, уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров.

Ранее Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны.

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