В Выборге подвели итоги работы ветеринарной службы

По 8 видам работ было оказано 455 549 услуг.

В Выборге в формате видеоконференцсвязи (ВКС) состоялось итоговое совещание, посвященное работе ветеринарной службы района за 2020 год и планам на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам исполняющего обязанности начальника "Станции по борьбе с болезнями животных" Выборгского района Александр Русских, в прошлом году ветеринары справились с государственным заданием на 100%. По 8 видам работ было оказано 455 549 услуг.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко отметила, что все противоэпизоотические мероприятия и ветеринарно-санитарные работы выполнялись по плану и в срок.

Среди задач в работе ветеринаров на 2021 год - поддержание эпизоотического благополучия на территории Выборгского района Ленобласти.

На прошлой неделе в Выборгской администрации состоялось совещание по вопросу обновления квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО