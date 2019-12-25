Перед Новым годом для бездомных животных в Ленобласти собрали 3735 тонн кормов

Под ёлками в центрах госуслуг собрано 1970 кг корма, еще более 1765 кг собрали в ветклиниках сотрудники государственной ветеринарной службы.

Подведены итоги акции "Сытый Новый год", которая проходила в многофункциональных центрах и госветстанциях Ленинградской области. МФЦ и управление ветеринарии Ленинградской области собрали 3735 тонн кормов для кошек и собак в приютах региона. Об этом сообщила региональная администрация.

Под ёлками в центрах госуслуг собрано 1970 кг корма, еще более 1765 кг собрали в ветклиниках сотрудники государственной ветеринарной службы.

Рекордсменами по сбору корма стали МФЦ "Кировский" – 420 кг, "Приозерск" – 250 кг, "Гатчинский" –159,5 кг, среди ветеринарных служб больше всего лакомств собрали сотрудники Всеволожской станции – 930 кг. Весь корм будет передан в областные государственные и частные приюты для бездомных животных.

Акция "Сытый Новый год" проводится третий год подряд по инициативе МФЦ Ленинградской области и Управления ветеринарии для поддержки приютов.

Фото: администрация Ленобласти