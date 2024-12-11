11 протоколов в отношении собачников составили по итогам рейда в Таврическом саду

Петербуржцы получили штрафы за неправильный выгул собак.

Сотрудники полиции и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга провели традиционный рейд в Таврическом саду. За нарушения в области выгула собак к административной ответственности были привлечены 11 человек, – рассказали в комитетской пресс-службе.

В рамках рейдового мероприятия было проведено 20 профилактических бесед с владельцами домашних животных о правилах их выгула и уборки территории от загрязнения питомцами.

В соответствии со статьей 8-1 Закона Санкт‑Петербурга об административных правонарушениях запрещен выгул собак в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и намордника. Нарушителям грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга