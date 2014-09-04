На Светлановском сносят торговый павильон площадью 400 "квадратов"

Договор аренды земли с владельцем расторгли, и ему были направлены уведомления об освобождении участка.

На Светлановском проспекте в Петербурге демонтировали незаконный торговый павильон площадью около 400 "квадратов". Там продавали табак, продукты, одежду и другие товары, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом 4 апреля.

Договор аренды земли с владельцем расторгли, и ему были направлены уведомления об освобождении участка. Арендатор начал самостоятельный снос.

Напоминаем, что судебная и претензионная работа в отношении недобросовестных пользователей проводится во всех без исключения случаях принудительного освобождения городской земли. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что у станции метро "Площадь Мужества" освободили участок, где незаконно находились охранная будка и павильон.

Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга