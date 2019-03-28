Участок у станции "Площадь Мужества" освобождают от незаконных будки охраны и павильона

Земельный участок площадью более 100 "квадратов" у станции метро "Площадь Мужества" в Петербурге освобождают от незаконно установленных будки охраны и металлического павильона. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.
Бывший арендатор, несмотря на истечение договора аренды, не освободил территорию по собственному желанию. Сейчас проводятся необходимые демонтажные работы.
После завершения работ ККИ инициирует претензионную и судебную работу для взыскания с бывшего арендатора затрат, связанных с демонтажем. Напоминаем: самовольное занятие городских земель недопустимо!
Пресс-служба ККИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники Смольного освободили 21 незаконно занимаемое помещение.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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