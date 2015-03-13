Городские власти через суд требуют снести ресторан Ginza на Крестовском острове

Конфликт между ресторанной группой Ginza и комитетом имущественных отношений (КИО) длится с 2024 года.

Смольный требует снести ресторан SunDay Ginza на Крестовском острове у "Газпром Арены", следует из определения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

По мнению городских властей, рестораторы нарушили условия договора аренды земельного участка. Арендатор данного участка ООО "Балтэкспресс-Бета" добился в судебном порядке принятия обеспечительных мер с временным запретом на демонтаж построек. Следующее заседание должно состояться 9 июня.

Конфликт между ресторанной группой Ginza и комитетом имущественных отношений (КИО) длится с 2024 года. Ещё в 2010 году ООО "Балтийский экспресс" заключило с КИО договор аренды земли на Южной дороге, участок 15 на Крестовском острове (право аренды перешло позднее ООО "Балтэкспресс-Бета"). Данный участок был предоставлен под пляжный комплекс "без права возведения капитальных сооружений".

В 2024 году городские власти увидели, что арендатор разместил на участке нестационарный объект, где можно подают блюда и алкогольные напитки. В связи с этим в Смольном решили расторгнуть договор, назначив два штрафа в размере 227 тысяч рублей.

Рестораторы не отреагировали на судебную претензию, после этого от КИО последовал иск о расторжении договора с обязательством демонтажа. Однако в суде представитель ресторана отметил, что "временное некапитальное сооружение общей площадью 1 051 кв. м с объектом общественного питания для посетителей пляжного комплекса" не нарушает условия аренды. А претензии к продаже спиртного предложили предъявить к субарендатору ООО "Бэнто".

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Фото: unsplash (Jay Wennington)