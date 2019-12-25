Правила приватизации объектов культурного наследия изменили в Петербурге

Новая редакция документа даёт возможность привлекать частных инвесторов для восстановления исторических зданий, обеспечивая их ремонт и возвращение утраченных культурных ценностей.

В Санкт-Петербурге внесены поправки в законодательство о приватизации, направленные на улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в аварийном положении, сообщается в сообщении городского комитета имущественных отношений (КИО).

Новая редакция документа даёт возможность привлекать частных инвесторов для восстановления исторических зданий, обеспечивая их ремонт и возвращение утраченных культурных ценностей. Одним из ключевых условий приватизационной сделки является обязательство покупателя привести здание в нормативное техническое состояние, подчеркнули в КИО.

Применение минимальной стартовой цены в размере одного рубля должно стимулировать привлечение большего количества потенциальных инвесторов и повысить привлекательность торгов. Торги будут проводиться независимым оператором — акционерным обществом "Российский аукционный дом", что гарантирует транспарентность процесса, а размещение объявлений на официальных ресурсах обеспечивает доступность информации для широкой публики.

Правительство Петербурга утвердило порядок приватизации четырёх ветхих нежилых помещений, являющихся памятниками культуры и расположенных в городах Ломоносов, Петергоф и Красное Село. Впервые реализация подобных объектов проходит именно в таком формате. Перечень объектов, вошедших в программу приватизации на 2025 год, опубликован постановлением правительства Санкт-Петербурга от 28 октября 2024 года № 965 и включает здания по следующим адресам:

Ломоносов, улица Еленинская, дом 26/13, литера А, площадью 812,4 кв. метра;

Павильон в Петергофе, проспект Собственный, дом 8, литера А, площадью 395,7 кв. метра;

Дворец в Петергофе, проспект Собственный, дом 22, площадью 312,5 кв. метра;

Сооружение в Красном Селе, переулок Щуппа, дом 12, литера А, площадью 297,6 кв. метра.

Фото: КИО Санкт-Петербурга