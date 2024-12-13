Снаряд для гаубицы времен Великой Отечественной войны нашли на Гладком острове в Петербурге

Его вывезли на специальный полигон и взорвали.

Утром 8-го апреля в отделение Росгвардии Северной столицы поступило сообщение о нахождении похожего на артиллерийский снаряд объекта на территории острова Гладкий, – сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны Санкт-Петербурга.

Подозрительный предмет обнаружили во время строительных работ на острове. На разминирование боеприпаса выехала дежурная группа ОМОН "Балтика". Осмотрев находку, взрывотехники Росгвардии пришли к заключению: объект представляет из себя снаряд калибра 122 мм. Он предназначался для гаубицы времен Великой Отечественной войны.

Предмет был изъят и в дальнейшем уничтожен сотрудниками ОМОН путем подрыва в условиях специализированного полигона. Росгвардия Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что пожар на улице Братьев Радченко в Колпино вспыхнул из-за взорвавшегося самогонного аппарата. В результате происшествия пострадали трое мужчин, их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники.

Видео и фото: Росгвардия Санкт-Петербурга