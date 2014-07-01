Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов представили петербуржцам психологический хоррор "Сёстры"

В Петербурге прошёл специальный показ психологического хоррора о домашнем насилии "Сёстры". Премьера фильма состоялась 24 ноября.

В Петербурге прошёл специальный показ психологического хоррора о домашнем насилии "Сёстры". Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

У меня ожидания такие: мы сняли фильм-эксперимент. Я думаю, что, таким образом, мы научим русского зрителя смотреть совсем другое кино. Не просто какие-то страшилки, когда люди выныривают, какие-то субъекты из-под кровати пугают нас, и мы как зрители сжимаемся. Здесь про другое. Здесь про атмосферу, про свет, про тень, про музыку, про темпоритм. Ирина Старшенбаум, актриса

У меня есть друзья, которые являются психологами, к которым я обращаюсь за помощью и смотрю, какие комплексы у главного героя, какие могут быть варианты действий, варианты его детства, исходя из действий, которые он совершает. Ну а дальше это просто профессия. Никита Ефремов, актёр

Премьера в российских кинотеатрах состоялась 24 ноября.

Есть, как минимум, две важные функции. Первая: дать зрителям возможность безопасно прожить свои чувства. Триллер даёт какому-то страху проявиться в безопасном месте. Второе: показать, как зачастую не надо действовать. Здесь я тоже надеюсь служить каким-то художественным маяком для людей с такими проблемами. Хотя, на мой взгляд, людям, с которыми недавно происходило домашнее насилие, я бы не рекомендовал смотреть фильм. Никита Ефремов, актёр

Важно для сегодняшнего подрастающего поколения, потому что хоррор как жанр – это один из самых популярных жанров в России. Билеты активно покупают на этот жанр. А пост-хоррор что такое? Я думаю, что зрители об этом обязательно узнают. Помимо возможности снять просто красивое кино, для меня это страшная сказка – то, что мы сделали. Это ещё и возможность поговорить со зрителем на важную тему и поменять что-то в матрице сегодняшнего дня. Ирина Старшенбаум, актриса

Также ранее актеры Тихон Жизневский рассказал Piter.tv о съемках фильма "Либерия: Охотники за сокровищами". Сюжет фильма отсылает к знаменитой Библиотеке Ивана Грозного – Либерии.

Материал для Piter.tv подготовили Ксения Александрова, Лиана Мельникова, Мария Шилина

Видео: Piter.tv