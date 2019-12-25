Смольный согласовал снос детского сада для Академии танца Эйфмана

По словам члена президиума общества охраны памятников Анны Капитоновой, активисты могут обжаловать решение по сносу детского сада.

КГИОП согласовал снос детского садика на Большой Пушкарской улице. Взамен него там появится корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По словам члена президиума общества охраны памятников Анны Капитоновой, активисты могут обжаловать решение по сносу детского сада. Всё дело в том, что во время сноса здания могут пострадать зеленые насаждения.

Также градозащитники хотят провести общественные слушания по дому Басевича (находится рядом) и детскому саду, пригласив на них все заинтересованные стороны. Ранее власти Петербурга отказались изымать дом Басевича у Академии Эйфмана.

Фото: Piter.tv