На проспекте Королёва мужчина избил до смерти металлической палкой знакомую

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал свою вину.

В Петербурге следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в смертельном избиении женщины в Приморском районе.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 16 ноября мужчина, находясь в квартире дома на проспекте Королёва, в ходе конфликта со своей знакомой нанес ей множественные удары по туловищу металлической палкой и кулаками. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге 15-летний подросток ударил бутылкой по голове 17-летнего юношу.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу