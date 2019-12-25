На трассе "Скандинавия — Магистральная" водитель Lada насмерть сбил женщину

Пешеход переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии во Всеволожском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 февраля на 41-м километре автодороги "Скандинавия — Магистральная" 37-летний водитель автомобиля Lada Granta наехал на женщину, на вид которой около 40 лет. Пешеход переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Уточняется, что с 2024 по 2025 годы управлявший машиной четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: Piter.TV