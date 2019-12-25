Scania сбила насмерть 57-летнего пешехода на трассе "Кола"

По факту ДТП проводится проверка.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 22:30 6 октября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на 37-ом километре автодороги "Кола" произошло ДТП. Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль Scania совершил наезд на переходившего проезжую часть мужчину 57 лет.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV