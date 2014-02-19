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Под Петербургом в ДТП погиб водитель Hyundai
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Под Петербургом в ДТП погиб водитель Hyundai

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"КамАЗ" выехал на встречную полосу движения.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 27 декабря на 33-м километре трассы "Огоньки — Стрельцово — Толоконниково" 40-летний водитель автомобиля "КамАЗ" не справился с управлением и выехал "встречку", где столкнулся с машиной Hyundai, которую вел 55-летний мужчина. 

В результате аварии водитель "легковушки" скончался на месте происшествия. Все детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили лежащий на боку автомобиль с водителем внутри в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгский район ленобласти, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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