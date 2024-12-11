Москвич на автомобиле Mazda въехал в стоявшие машины и погиб в Петербурге

Все детали случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Московском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 января около дома 192 по Московскому проспекту 43-летний москвич за рулем автомобиля Mazda СХ-5 не справился с управлением и наехал на припаркованные у правого края проезжей части машины без водителей Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.

В результате аварии водителя госпитализировали в больницу, где он скончался. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что полицией проводится проверка по факту столкновения электропоезда с автомобилем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти