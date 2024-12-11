Москвич на автомобиле Mazda въехал в стоявшие машины и погиб в Петербурге

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Московском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 12 января около дома 192 по Московскому проспекту 43-летний москвич за рулем автомобиля Mazda СХ-5 не справился с управлением и наехал на припаркованные у правого края проезжей части машины без водителей Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.
В результате аварии водителя госпитализировали в больницу, где он скончался. Все детали случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что полицией проводится проверка по факту столкновения электропоезда с автомобилем.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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