Полицией проводится проверка по факту столкновения электропоезда автомобилем

Сегодня в 7.45 на территории Всеволожского района

Сегодня утром, в 7:45, на железнодорожном переезде "Щеглово-Кирпичный завод" во Всеволожском районе произошло столкновение электропоезда и автомобиля такси Geely Coolray.

По предварительным данным, неустановленный водитель такси выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, по которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. В результате столкновения пассажирка такси, личность которой устанавливается, погибла на месте происшествия.

В электропоезде, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и устанавливает личности участников ДТП.

Ранее Piter.TV сообщал, что шестилетний мальчик скончался в больнице после ДТП в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.