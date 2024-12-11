Машина насмерть сбила пешехода на 16 км трассы "Гатчина – Ополье"

Потерпевшей на вид было 25-30 лет.

МВД Северной столицы расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16-м км автодороги "Гатчина – Ополье". По данным правоохранительных органов, в результате происшествия скончалась женщина-пешеход.

Как полагают в петербургской полиции, около 19-ти часов на обозначенном участке трассы 53-летний водитель легкового авто не справился с управлением, когда совершал маневр для предотвращения столкновения с другим авто, и наехал на пешехода. Женщина 25-30 лет передвигалась в это время по обочине проезжей части.

По факту проишествия в МВД проводят проверку с целью установления и причин и обстоятельств трагедии.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Киришском районе в ДТП погиб 39-летний мужчина.

Фото: Piter.TV