На Литейном проспекте насмерть сбили женщину

Она переходила на красный сигнал светофора.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Центральном районе Петербурга.

Как рассказали в МВД, 12 ноября в 07:35 около дома 24 по Литейному проспекту 24-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", наехал на переходившую по запрещающему сигналу светофора неустановленную женщину, на вид 50 лет.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия.

За наезд на пешехода на Ленинском проспекте водитель предстанет перед судом.

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Фото: Telegram/ Мегаполис