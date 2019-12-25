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Водитель грузовика Shacman погиб в ДТП на "Скандинавии"
Сегодня, 8:45
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Водитель грузовика Shacman погиб в ДТП на "Скандинавии"

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Мужчина наехал на бетонное отбойное ограждение.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на "Скандинавии". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На 82-м километре автодороги в Выборгском районе 21 октября 44-летний водитель грузовика Shacman по неустановленным причинам не выдержал боковой интервал и наехал на бетонное отбойное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся на правый борт. 

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП в Псковской области с тремя погибшими мог устроить клирик Великолукской епархии. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: смертельное дтп, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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