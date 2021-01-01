Грузовик выехал на "встречку" и столкнулся с "Фольксвагеном" в Кингисеппском районе

В результате ДТП погибла 53-летняя женщина.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения МВД.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в 18:05 на 231 км трассы "Кингисепп - Куровицы". Водитель грузовика "ФАВ" не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, в связи с чем столкнулся с легковым авто.

Женщина, которая управляла "Фольксвагеном", в результате происшествия погибла на месте аварии. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что правоохранители Северной столицы задержали двух гонщиков на гидроциклах, которые нарядились в новогодние костюмы.

Фото: МВД Санкт-Петербурга