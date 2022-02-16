МВД возбудило уголовное дело по факту летальной аварии с такси на Конной Лахте

В результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка такси.

Полиция Северной столицы возбудила уголовное дело по факту смертельного происшествия, которое произошло 18 апреля в 15:45 у дома №23 на 3-й Конной Лахте, – сообщают в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Правоохранителями было установлено, что 26-летний иностранец (гражданин одной из стран Центральной Азии), управляя машиной такси, совершил разворот и не предоставил преимущество в проезде автомобилю "Лада". Последним управлял 19-летний водитель, который впоследствии и совершил наезд на такси.

В результате произошла авария, в которой погибла 58-летняя женщина – пассажирка таксиста. Перевозчика после освидетельствования задержали.

По факту смертельной аварии полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). МВД Санкт-Петербурга

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Видео: МВД Санкт-Петербурга