В Ленобласти погиб водитель после опрокидывания автомобиля ГАЗ

Его пассажир доставлен в больницу.

Днем 27 сентября в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На 8-ом километре автодороги "Вруда-Летошицы-Сырковицы" неустановленный водитель, управляя а/м ГАЗ-322213, по неустановленной причине совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель автомобиля (на вид 30-40 лет) от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир, 43-летний житель Владикавказа с различными травмами и запахом алкоголя был госпитализирован в больницу.

Также в ночь на 28 сентября на трассе "Кола" произошло серьезное ДТП. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто.

Фото: Piter.tv