ПАЗ выехал на встречку и столкнулся с легковушкой.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 8 километре автодороги "СПб – Матокса". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 06:40 25 декабря на 8 км автодороги "СПб – Матокса" 53-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автобусом "ПАЗ" без пассажиров, двигаясь от деревни Новое Девяткино в сторону поселка имени Кузьмолово, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Fusion под управлением 65-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее в результате ДТП в Шушарах погибли двое.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области