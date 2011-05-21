Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шушарах

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекался 6 раз.

Утром в воскресенье, 17 сентября, в посёлке Шушары произошло ДТП со смертельным исходом. Как стало известно Piter.TV, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 22-летний водитель Hyundai сбил 26-летнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекался 6 раз. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге произошло ДТП с участием таксиста и музыканта на электросамокате.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти