В Ленобласти во время ДТП с квадроциклом погиб пассажир

Водитель находится в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП с квадроциклом в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

У дома 2 по улице Садовой в СНТ "Шлиссельбуржец" Кировского района Ленобласти 11 мая 37-летний водитель, управляя квадроциклом, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Водитель с различными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован, его 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне во время ДТП на Загородном проспекте Hyundai сбил женщину с велосипедом.

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