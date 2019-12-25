На подъезде к морскому порту "Усть-Луга" в ДТП с BMW погиб пассажир

25-летний водитель автомобиля BMW Х1 не справился с управлением, выехал на полосу встречную движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Land Rover Freelander.

Полицией проводится проверка по факту ДТП с погибшим водителем в Кингисеппском районе Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 5 октября в 21:18 на подъезде к морскому торговому порту "Усть-Луга" 25-летний водитель автомобиля BMW Х1 не справился с управлением, выехал на полосу встречную движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Land Rover Freelander под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и три пассажира BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, а мужчина-пассажир Land Rover, личность которого в настоящее время не установлена (на вид мужчине 25 лет), от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне в Петербурге был задержан водитель, устроивший ДТП при попытке скрыться от полицейских.

Фото: МВД