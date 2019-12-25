В Сланцах мужчину задушили ремнем от сумки на территории спортивного комплекса

Подозреваемый задержан.

В Кингисеппском районе мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Кингисеппским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 26 мая на территории спортивного комплекса МКУ ФОК "Химик", расположенного в городе Сланцы, обнаружено тело 37-летнего местного жителя со следами удушения. Подозреваемым оказался 37-летний мужчина. Он во время конфликта на почве личных неприязненных отношений задушил потерпевшего при помощи ремня от сумки.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Piter.tv