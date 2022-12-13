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На Пулковском шоссе по дороге в аэропорт введут новый скоростной режим
Сегодня, 13:15
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На Пулковском шоссе по дороге в аэропорт введут новый скоростной режим

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Автомобилистам разрешат разгоняться до 60 километров в час.

В Петербурге 20 февраля введут понизят скоростной режим на трехкилометровом участке от Пулковского шоссе до аэропорта Пулково. Раньше водители могли ехать по этой дороге со скоростью 80 километров в час, теперь можно разгоняться до 60 километров в час. Знаки "80" в ближайшее время уберут. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Инициативу Дирекции по организации дорожного движения поддержала ГИБДД. Ограничение ввели из-за частых аварий на данном участке трассы.

Также ГУ ДОДД список улиц, где необходимо понизить скоростной режим до 40 километров в час. В документ вошли  улица Коробицына в поселке Александровская, улица Лобачика в Белоострове, улица Отдыха в Комарово и улица Мира в Зеленогорске. На этих дорогах нет тротуаров, поэтому введение нового скоростного режима необходимо.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове 15-летний школьник угнал автомобиль своей матери.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, пулковское шоссе, скоростной режим, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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