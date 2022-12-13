На Пулковском шоссе по дороге в аэропорт введут новый скоростной режим

В Петербурге 20 февраля введут понизят скоростной режим на трехкилометровом участке от Пулковского шоссе до аэропорта Пулково. Раньше водители могли ехать по этой дороге со скоростью 80 километров в час, теперь можно разгоняться до 60 километров в час. Знаки "80" в ближайшее время уберут. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".
Инициативу Дирекции по организации дорожного движения поддержала ГИБДД. Ограничение ввели из-за частых аварий на данном участке трассы.
Также ГУ ДОДД список улиц, где необходимо понизить скоростной режим до 40 километров в час. В документ вошли улица Коробицына в поселке Александровская, улица Лобачика в Белоострове, улица Отдыха в Комарово и улица Мира в Зеленогорске. На этих дорогах нет тротуаров, поэтому введение нового скоростного режима необходимо.
Ранее на Piter.tv: в Ломоносове 15-летний школьник угнал автомобиль своей матери.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все