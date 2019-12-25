В Выборге скорость арендованных самокатов снизили до 15 км/час

К такому решению пришли на совещании по вопросу регулирования работы сервиса аренды самокатов, которое состоялось в администрации Выборгского района.

В администрации Выборгского района состоялось совещание по вопросу регулирования работы сервиса аренды самокатов. В нем приняли участие представители администрации и кикшеринговой компании, работающей на территории Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первый заместитель главы администрации Выборгского района Валерий Савинов призвал гендиректора кикшеринговой компании упорядочить работу по сбору самокатов, которые клиенты оставляют после использования, в том числе, в непредназначенных для этого местах.

На совещании было принято решение ограничить скоростной режима электросамокатов – до 10 км/ч в зонах, наиболее привлекательных для туристов и до 15 км/ч – на остальной территории Выборга. Количество мест стоянок для электросамокатов будет сокращено. Они останутся только в микрорайонах, пользующихся наибольшей популярностью у гостей Выборга. Также, передвигаться на электросамокатах будет запрещено в парках и скверах. После внесения соответствующих изменений в программное обеспечение действовать на этих территориях устройство не сможет.

При скачивании приложения для аренды самоката пользователь заключает договор. В соответствии с документом запрещено оставлять средство передвижения на проезжей части, пешеходных переходах, в труднодоступных местах, занимать большое пространство на тротуарах. В случае нарушения возможен штраф и запрет на использование самоката в дальнейшем.

Если прохожие заметили брошенный самокат на территории, которая для этого не предназначена, они вправе позвонить по номеру горячей линии кикшеринговой компании: +7 (952) 098-32-42. Валерий Савинов в свою очередь потребовал от представителей компании исполняться взятые на себя обязанности в полном объеме. Местные власти будут контролировать данный процесс.

Ранее в Выборге обсудили проекты приграничного сотрудничества России и Финляндии в сфере туризма.

Фото: pixabay; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО