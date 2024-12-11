На "Проспекте Просвещения" погиб пожилой пассажир

Прибывшие на место медики скорой помощи провели реанимацию, однако спасти пенсионера не удалось.

На станции метрополитена в Петербурге скончался пенсионер, стало известно АН "Оперативное прикрытие" 10 января.

Отмечается, что состояние 65-летнего пассажира "Проспекта Просвещения" ухудшилось сегодня утром. Прибывшие на место медики скорой помощи провели реанимацию, однако спасти пожилого мужчину не удалось.

На теле погибшего нет внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг на вскрытие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб.

Фото: Piter.TV