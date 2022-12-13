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В коммуналке на Бумажной пенсионерка скончалась после клинической смерти
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В коммуналке на Бумажной пенсионерка скончалась после клинической смерти

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Обстоятельства устанавливаются.

В Петербурге выясняются причины смерти пенсионерки, поступившей в больницу после клинической смерти. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 марта из коммунальной квартиры по Бумажной улице с множественными гематомами, ушибами и ссадинами тела, после клинической смерти была госпитализирована 63-летняя пенсионерка. Она скончалась в больнице.

Женщину обнаружили соседи по коммунальной квартире. Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Ранее в Колпино отец нашел в коридоре труп 15-летней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: бумажная, коммунальная квартира
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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